媒體登載「財政部呼籲律師當『遺產管理人』是推廣做功德？還是坑人陷阱?」等情事，財政部發新聞稿表示，尚非事實，特予澄清。財政部指出，遺產管理人以第三人之地位依法取得管理遺產之權限，於依遺產及贈與稅法第6條規定為遺產稅納稅義務人時，未依法申報或已依法申報而有短漏報，經稽徵機關核定應納遺產稅及裁處罰鍰後，得以遺產繳納，如逾限未繳經移送強制執行，得對遺產執行，遺產管理人之固有財產非屬欠稅執行標的。

財政部進一步說明，該部100年5月3日台財稅字第10004507500號令明釋，遺產管理人無庸以其固有財產負遺產稅及罰鍰之繳納義務，實務上遺產稅欠稅經移送執行案件，行政執行機關亦依上開規定辦理，爰報導所述「遺產管理人須以自己固有財產，就遺產稅負無限清償責任」與事實不符。

另報導所提公司被抽查就要補稅等情，並非屬實，該部說明，營利事業應依所得稅法規定，以年度收入減除成本費用、損失後之純益額為所得額，依法申報納稅。稽徵機關應依納稅者權利保護法、稅捐稽徵法及所得稅法等相關規定進行調查，依法核課稅捐；倘經選案查核符合稅法相關規定者，應免予調整，實務上查核案件無補徵稅額者亦有之。