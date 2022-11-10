支持淨零排放、挹注政府資源、強化基礎設施、降低購車成本。台灣智慧移動產業協會(SMAT)周三發布「政府政策影響民眾購買電動機車意願」調查，結果顯示，民眾最盼望政府以「購車補助」降低油電轉換成本，七成以上受訪者認為，政府提高補助金額對順利達成政策目標最有幫助；近八成年輕族群表示，恢復「新購」補助，可有效提高購買電動機車的意願。

SMAT指出本次調查四大重點，包括71%民眾認為政府提高購車補助及67%民眾認為增設充換電站，對推動運具電動化最有幫助；三年內考慮購車的受訪者中，54%民眾會依據「政府補助」決定是否換購電動機車；若環保署恢復新購補助，67%的民眾會增加對電動機車的購車意願；對18歲到29歲的年輕族群來說，79%的民眾會因為環保署恢復新購補助而增加購買電動機車意願。

SMAT秘書長郭錦程表示，政府制訂2030年新售電動機車比例應達35%，但去年實際新售電動機車比例僅11.6%，距離政策目標尚有一段顯著落差，顯示政府需要加快腳步，務實訂定逐年目標。國發會今(2022年)年3月公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，當中的「12項關鍵戰略」預計今年底提出具體行動方案。因此SMAT特別針對民眾需求進行調查，盼能提供相關部門作為施政參考。

依照調查結果，政府如要透過具體政策，加速推動運具電動化，落實環保，「增加購車補助」仍是最直接有效的方案，主要是可以降低油電轉換成本，有助提升民眾購買電動機車意願。因此，除了經濟部持續對購買合格電動機車民眾提供購車補助外，若環保署能夠依循往年成功經驗，對新購電動機車的民眾亦能提供補助，或者針對經濟負擔較吃重的年輕族群增加「首購族補助」，都將對「2050淨零排放」帶來具體實質助力。

「政府政策影響民眾購買電動機車意願」調查報告，各項重點如下：民眾選擇購買電動機車的三大原因，分別是環保(77%)、政府補助(42%)、充換電方便(27%)。顯示民眾充份理解，電動運具能為環保帶來貢獻，也願意盡一己之力。

在「期待政府對運具電動化有何作為」一題當中，71%民眾認為「提高汰舊換新及新購電動機車補助」最有幫助，其次是67%的民眾希望增設充換電站。當中尤以「政府補助」最具關鍵決定因素，顯示在油車轉電車的過程，非常需要政府資源挹注。另外則是39%受訪者提出「增加電動機車專用停車格」、37%受訪者希望「電動機車能有停車優惠」，顯示民眾業已考慮到持有電動機車之後的友善政策配套。

三年內預計購車民眾，54%最在意政府補助。當進一步針對「三年內有計畫購車」民眾進行調查，發現在其影響購車考量因素中，以「政府補助金額」比例最高，達54%。顯示近期有意購車民眾是最務實的群體，此時政府加強補助力道，政策成效將最顯著。

若環保署恢復新購補助，67%民眾會立即提升購買電動機車意願。回顧2019年之前，環保署對於「新購」電動機車和「汰舊換新」兩種樣態都有補助方案，但目前僅針對「汰購」電動機車提供減碳效益獎勵金，導致整體電動機車成長力道明顯削弱。此次透過調查充分反映民眾心聲，環保署若能恢復「新購」補助，將有助於加速運具電動化速度，達成更好的減碳效益。

18歲到29歲的年輕族群，79%受訪者會因環保署恢復新購補助，增加購買電動機車意願。調查發現，18-29歲騎乘機車的年輕族群，尚有高達92.8% 目前是騎乘燃油車，倘若環保署提供新購補助，此群體近八成會增加購買電動機車意願，是所有年齡層中「油電轉換意願」比例最高的一群。顯示年輕族群因經濟條件尚不寬裕，因此購車補助成為重要考量。政府若能透過補助讓年輕族群成為電動機車使用者，除了提早建立電車使用習慣之外，更能夠加速達成台灣推動運具電動化目標。

SMAT秘書長郭錦程表示，從調查中也看到，80.3%民眾支持2050淨零排放、77.6%同意運具電動化是重要政策，同時更有高達82.2%受訪者力挺政府應逐年規劃具體目標。因此，SMAT盼望跨部會將在今年底提出的運具電動化行動方案能更精準可行，讓民眾對政府政策更有信心，亦讓產業界有更明確可依循的方向。此外，淨零轉型更是產業轉型的重要契機，台灣機車密度高居世界之首，有1400萬輛油車需要轉型，未來更有機會將二輪運具電動化的成功模式外銷國際市場，打造下個兆元產業。