燦坤(2430)第三季每股盈餘1.04元，寫下2014年第一季以來的34個月第三高紀錄。前三季獲利4.69億元，年增2.91%，基本每股盈餘3.23元，相較去年同期的2.74元成長。不過10月營收16.73億元，年減20.07%、月減3.24%，連4月下滑，並創下今年以來次低水準。為了備戰雙11、尾牙、農曆春節等年底商機，燦坤也紛紛祭出促銷戰，刺激總經帶來的低迷買氣。

燦坤前三季營業收入171.71億元，年增1.90%，營業毛利26.14億元，年減1.17%，營業利益5.72億元，年減1.05%，稅前淨利5.78億元，年增2.04%，本期淨利4.69億元，年增2.91%，歸屬於母公司業主淨利4.69億元，年增2.91%，基本每股盈餘3.23元，相較去年同期的2.74元成長。

燦坤第三季營收54.79億元，年減1.99%、月減7.79%，單季每股盈餘1.04元，仍寫下2014年第一季以來的34個月第三高紀錄。

燦坤10月營收16.73億元，年減20.07%、月減3.24%，連4月下滑，並創下今年以來次低水準；前10月營收188.44億元，年減0.52%。

通膨衝擊品牌消費力，燦坤表示，以往是通路商大推促銷活動，今年連同品牌商帶頭降價刺激買氣。在即將到來的尾牙、農曆春節等旺季下，品牌商降價，加上燦坤祭出折扣，讓先前受疫情關在家的買氣回籠，而疫情後第一波降價在面板庫存窘境的電視上，OLED、QLED超過55吋大尺寸都在降價，降價幅度2成、甚至超過3成，搭配世足賽觀看需要，可望催熱低迷的買氣。冰箱原本因成本跟運輸費用等因素也要漲價，但品牌商暫喊卡，怕再度影響旺季買氣。不過降價是否會壓縮到獲利表現？燦坤說明，此為品牌跟通路一起降價給會員消費者，舉動主旨是要刺激買氣，公司在既有固定經營成本上，影響不大。

疫情前後需求轉移，先前居家辦公熱銷的萬元有找的筆電、網通視訊鏡頭，隨疫情趨緩，目前以2萬元文書和2.5萬元電競筆電較夯，回歸效率效能的產品需求。而網通視訊鏡頭，疫情期間需求大，但目前需求已飽和，受銷售衝擊較大。

關於百貨公司周年慶，燦坤並不擔心，因為客群不同，加上疫情緩和，3C消費者購買力走出門，即使因為升息、通膨等考慮的面向變多，但剛性需求仍在多數。

不過今年蘋果新機銷售疑慮，加上去年有5倍券高基期因素，又有通膨、升息等影響消費性產品購賣力，燦坤提到，買氣較影響為空調、冰箱、洗衣機、大尺寸電視商品，一般家電、清潔電器則影響較小。所以燦坤也對症下藥，提前先推出促銷計畫，搶攻年底商機。

燦坤全台會員400萬位，有效會員大約200萬位。

雙11將到來，燦坤也不放過任何促銷機會。面對雙11電商大檔期，燦坤除了於11月4日至11月13日推出「幸福平安會員特典」活動之外，線上購物也趁勝追擊，首次與ASUS聯手推出「燦坤揪團購」，即日起至11月13日在線上購物網站推出「燦坤揪團購」，以「限量登記團購」的方式挑戰市場最低價。本次團購品項與ASUS聯手推出筆記型電腦，讓你辦公效力大幅提升，