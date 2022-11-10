創新板首家掛牌企業錼創科技-KY創(6854)，公司因有重大訊息待公布，經證交所同意，自111年11月10日起暫停交易。市場傳言，公司將進行策略合作，與股權沒有關係，並將在周四下午3點重訊記者會說分明。

錼創尚未公布第三季財報，10月營收0.2億元，年減20.74%、月減44.86%，消費性產品買氣不振影響營收，呈現走滑表現；前10月營收3.17億元，仍年增136.44%。

錼創近日外資、自營商逢高賣超，本周股價高檔震盪，周三百元有壓，一度重挫至跌停，午後跌幅收斂。

日前傳出兩家大陸廠商在Micro/Mini LED合作，而同業上，富采投控(3714)今年也已攜手友達(2409)、群創(3481)共同發展Micro LED顯示，錼創也獲得三星電子投資發展Micro LED，TCL華星光電與三安合資成立芯穎顯示科技，加上這次京東方入主華燦光電也將更加鞏固其在Micro/Mini LED領域的優勢，上述種種案例均是下游向上游強化布局的現象。

在大陸疫情反撲、俄烏戰爭及全球通貨膨脹等因素的影響下，LED終端需求驟減加劇LED晶片產業供過於求的問題，大多數晶片廠商進入虧損狀態。不過Micro LED產業仍是產業新浪潮，強強聯手搶攻後續商機。

消費性產品明年需求可望觸底回升，三星計畫將在明年擴大Micro LED電視陣容，可望擴大其銷量，而錼創目前以出貨高階89吋的Micro LED電視為主，明年可望進一步拉抬產品線，更開始出貨100吋以上的Micro LED電視。