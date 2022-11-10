鈺齊-KY(9802)2022年10月合併營收19.54億元，年成長32.82%，前10月合併營收199.19億元，年增率高達59.13%，營收即將要突破200億元大關。

鈺齊自2021年3月以來，單月營收已連續20個月呈現年增走勢，其中5~10月已連袂高占集團單月歷年營收前6高，其中絕大部份為2022年秋冬季鞋款，目前開始進入2023年春夏季鞋款產銷，而隨著集團營運規模穩定成長，再加上稼動率仍持續維持高檔，第4季接單排產總額將會大於第3季。