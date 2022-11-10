英商安達控股（Chubb）已於7月取得康健人壽全數股權，金管會9日核准安達人壽台灣分公司併入康健人壽，雙方營業移轉基準日為12月1日。完成後康健人壽將更名安達國際人壽，屆時外商壽險將減至5家，國內外壽險家數則減至21家。

金管會6月2日同意安達集團所屬安達控股取得康健人壽全數股份，安達控股於7月1日完成股權交割，目前康健人壽與安達人壽台灣分公司暨國際保險業務分公司，分別為安達集團在台子公司及分公司。

為發揮集團資源綜效，安達集團規畫整併在台子公司及分公司，向金管會申請由康健人壽概括承受安達人壽台灣分公司暨國際保險業務分公司的全部營業、特定資產及負債。雙方預定12月1日為營業移轉基準日，康健人壽將更名為安達國際人壽。

據金管會統計至9月底，康健人壽資產規模395.23億元、市場排名第22名，安達人壽台灣分公司資產規模1464.85億元、市場排名第18名。前三季康健人壽總保費收入95.8億元、排名第21名，安達人壽台灣分公司總保費收入327.91億元、排名第14名。

據統計，康健人壽和安達人壽台灣分公司保戶共47.5萬，其中康健人壽約34萬保戶。金管會表示，為維護保戶權益，已在審核此案時要求康健人壽出具聲明書，承諾安達人壽原保戶權益將不受任何影響，並將主動致函通知既有保戶，確保保戶服務不中斷。