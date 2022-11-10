艾美特-KY(1626)通過第三季財報，單季營收營收19.47億元，毛利率12.93％，營業損失0.99億元，本期淨損0.25億元，每股虧損0.17元。累計前三季營收77.92億元，毛利15.47％，營業損失0.87億元，本期淨利6.21億元，每股盈餘4.27元，資產負債比率為62.73％。

艾美特董事長史瑞斌指出，今年產品逐步完成價格調整，再加上下半年原材料價格回穩，毛利率逐季微幅成長，前三季毛利率從去年12.13％到今年的15.47％，預期今年第四季應有穩定獲利。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2021年完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約新台幣7.12億元已於今年1月財報認列，建築物面積52,698.73平方米，建成後分配到36,000平方米，其中除6,000多平方米留總部自用外，其餘30,112平方米將出租，現有數家有承租意願公司目前進入最後評估階段，預計近期可以確認合作對象。