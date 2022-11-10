房市陸續傳出爛尾樓出現，雖是零星個案，但為避免「爛尾樓」情況擴散，大型行庫已祭出「五大禁令」管制土建融，其中更要求建商必須和銀行簽署「續建承諾」，並必須先出足5成的自備款存到銀行專戶，銀行才會撥出土建融貸款。房市趨勢專家李同榮指出爛尾樓會出現主要有兩大因素，惟防範重於治療，危機往往是轉機。

李同榮指出，行庫的五大禁令利弊參半，建造人或是建案本身的土地，兩者都必須做銀行信託，此舉強化風險控管，以防資金被淘空及土地被查封；建商必須和銀行所指定的建經公司簽署「續建承諾」：此舉在防範爛尾樓出現後的續建機制，但往往因信託金額不足而延宕續建工程。

先建後售，建商必先撥足5成自備款，銀行才願撥款，通常先建後售建商較具有資金優勢，會出現狀況屬少數，此項規定為多此一舉；建商若採取預售屋，則預售款項必須先撥入銀行專戶，預售款撥入專戶已被廣泛使用，重點在於專戶資金的控管準則與稽核機制。

建商本身信用紀錄必須良好，行庫也要檢視其以往銷售紀錄，建商的品牌信譽與推案銷售率的稽核，才是防範爛尾樓的最佳措施。

李同榮表示，預防爛尾樓出現，防範重於治療，現在有零星個案出現，反而讓市場提早發現警訊，危機就是轉機，市場的推案若能踩剎車，以近三年建商的獲利表現，未來市場若反轉向下，應會如上一波房市循環走軟著陸趨勢，爛尾樓不會有骨牌效應。

在市場需求放緩的情況下，建商不應以先售先贏的思維競相搶先推案，應視市場需求而謹慎推案，才不會產生建商間的多殺多現象。而購屋者也不必過於驚慌，正確的購屋策略有四：選擇信譽良好的優質建商、避免選擇一案建商、選擇軌道經濟帶動的已成熟商圈，進可攻退可守、選擇新興工業區所帶動人口淨流入且商圈成熟的區域。