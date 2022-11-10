據官方最新公布的低度用電資料顯示，今年上半年低度用電的比例增加到9.52%，較上期增加0.86個百分點，不僅是連續下降的趨勢反轉，同時也是近10年以來最大的增幅，反映在5、6月調查期間低率用電的戶數明顯增加，由於突然間的反轉增加並不尋常，推估可能一部分是因為疫情嚴峻，有些人住到防疫旅館後，導致用電量減少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，上半年統計低度用電時間點是5、6月的平均用電數據，那段時間剛好就是疫情每天破萬人，防疫旅館擠滿人的時間點，倘若有些小宅本身用電量就比較少，又有一段時間住到防疫旅館，就可能出現低度用電的狀況，以近年空置率一直隨景氣穩定下降趨勢來看，上半年房市也還在景氣高峰的末端，突然出現不尋常的大幅度增加，恐怕不只是因為單純的市場因素。

據今年上半年資料顯示，全國各縣市低度用電住宅比率，持續以6都與新竹縣、新竹市較低，6都中僅有高雄市低度用電住宅比率高於全國平均，其餘5都皆低於全國平均水準，反映都會區人口集中等狀況。

另外，全國新建餘屋於2020年下半年至2021年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，2022年第1季為7萬4,927宅，2022年第2季為7萬7,454宅。2022第2季數量較上季增加2,527宅(+3.37%)，較去年同期增加7,405宅(+10.57%)，反映市場新成屋落成數量增加，新建餘屋同步走高。

長期觀察，新建餘屋(待售)住宅數量自2018年第2季8萬餘宅達到近年高點後，呈緩步下降趨勢，雖然2022年第1季、第2季數量相對上季、上年同季增加，但長期來看，仍維持在7萬~8萬宅之間。