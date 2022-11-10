國立成功大學第二屆「成電論壇」於11月10日上午在自強校區電機系B1迅慧講堂隆重舉行，主題為「電動車產業的發展與第三代半導體碳化矽（SiC）在電動車產業的應用」，現場計有230名電機系所師生、系友與校外人士參與。

成電論壇邀請五位畢業系校友蒞臨分享，包含台達電創辦人鄭崇華、前科技部長暨台大電機系名譽教授陳良基、達爾集團董事長盧克修、創惟董事長王國肇、漢磊董事長徐建華等，就電動車產業發展與目前第三代半導體SiC在電動車產業的應用技術開發、趨勢現況與未來發展，進行分享。

由成大校長蘇慧貞開場致詞展開序幕，今年是成功大學邁向創校百年的啟動之年，延續90周年的核心精神，91周年校慶標語「合心同炬，歷久如一」，希望透過嶄新開始，能夠凝聚跨世代點點星光的智慧與力量，共同耕耘「全球一命」的議題，追求世界共好。今年國內外仍面臨疫情變異、氣候變遷、能源缺乏、健康醫療等多方挑戰，自疫情爆發以來，為避免群聚，人們減少搭乘大眾交通運輸，加上全球關注節能減碳永續發展，電動車亦成為全球各領域熱門研究議題。

蘇慧貞表示，成大為響應國際趨勢及政府推動環保減碳、強化綠能運用政策，營造健康友善校園環境，本校駐警隊在今年啟用首批校園智慧綠能電動機車，同時校內亦設置兩座超級充電站，提供成大師生及一般民眾使用；本次主題電動車的領域橫跨電資、理工、商管、規劃設計、社科、生科等，期許並勉勵每一位成大學子將課程學習到的知識加以運用到創新實作中，以務實且積極的態度，面對未來的各種挑戰，透過在學期間所培養的專業技能，貢獻予臺灣社會。

財團法人成電文教基金會理事長、旺宏電子董事長吳敏求表示，去年「第一屆成大電機論壇」引起了廣大的迴響；這屆則是以全球市場關注的新能源車為主題，邀請成大電機系在各產業鏈傑出系友及成大校友一起向母校師生分享業界寶貴的實務經驗，共同傳承給台灣新世代半導體人才。

旺宏電子從2009年開始拓展車用電子市場，經過多年持續深耕，目前在車用部份的全球出貨量已超過4.4億顆NOR Flash，藉由提供業界最高品質產品，預計2023年每輛豪華車款都會使用旺宏的晶片，躍居車用NOR Flash龍頭！旺宏車用相關產品今年也有重大進展，包括ArmorFlash今年通過驗證，成為全球第一個同時獲得Federal Information Processing Standard 140-2（FIPS PUB 140-2）及ISO／SAE 21434 TARA兩項國際安全驗證標準的NOR Flash；另一個產品octaflash也在今年獲得國際最嚴格等級，由SGS TUV核發的ISO 26262（亦稱為「道路車輛功能性安全」標準）ASIL D的汽車安全性標準認證，顯示旺宏的車規產品已經達到最嚴格等級的汽車安全性標準。期待透過成大電機系重量級系友們的專業論壇，分享交流各產業鏈對於新能源車的展望與挑戰，以互相激發台灣科技不斷前進的創新思維。

今年成大電機系創系周年，現任系主任林志隆特聘教授表示，感謝成電文教基金會系友持續支持捐助母系，第三棟大樓啟端館今年順利揭牌以及電機本館3樓系K修建，讓電機系師生有更充裕的研究空間與更優質的讀書環境。一系多所的大電機學群，目前教師81名、學生人數共一千八百多名，每名教師平均研究經費每年約為新台幣600萬元。感謝創惟科技王國肇學長捐助高額400萬之大學申請入學獎學金（提供個人申請入學成績優異者）及100萬之教授論文獎勵，以及達爾集團盧克修學長捐助高額300萬獎學金（含150萬出國獎學金）給電機系普渡雙聯組分科測驗入學成績優異者，亦贊助成大Nova辰星計畫獎學金提供成大電機系一般生個人申請入學正取或分科測驗入學成績優異學生出國獎學金（共7名，每名60萬元），及其他學長如羅方禎、龔行憲、劉方凱等捐贈4名。系友們捐助之各項獎學金讓成大學弟妹在學習道路上擁有更多豐沛資源，希望鼓勵新世代成大學弟妹多方拓展視野，培養國際競爭力。

同日於電機系館一二樓中庭亦舉辦「創新系統應用與設計成果展示」，自上午8時至下午3時30分於電機系館舉行，邀請電機系前一年度全國性校內外獲獎作品或執行計畫金額單年達1,500萬元以上經費之國家計畫團隊共同參與展示，共計11組團隊參加，領域多元，涵蓋半導體材料元件、衛星技術、電網技術換流器、機器學習馬達檢測平台、物聯網微處理器系統、AI病理互動平台、智慧電能平台等。成電論壇與創新系統應用與設計成果展示，由成大電機系與成電文教基金會主辦，台達電子、旺宏電子、達爾科技、創惟科技、佳世達科技等公司協辦設展，展示公司相關產品，藉由成電論壇講者分享與創新系統應用與設計成果展示之活動，提升成大電機系優質研究能力與加深學術與產業界的互動及交流。