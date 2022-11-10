國發會經濟發展處長吳明蕙今（10）日表示，由於9月景氣在黃藍燈的分數最下限，因此10月確實有可能亮出藍燈，但仍待相關資料出來才會明朗，至於通膨應該會逐漸改善，台灣不致於發生停滯性通膨。

吳明蕙是在立法院經委會審查國發會預算前，接受媒體訪問時做上述表示，對於9月景氣綜合判斷分數降至17分，只要再降1分就會變燈，轉為代表景氣低迷的藍燈，10月是否會轉為藍燈？吳明蕙表示，10月有這可能性，但還是很難講，要看實際數字才會明朗。

至次第四季的經濟成長率的預測是否會下修？吳明蕙表示，是有可能下修，但下修的幅度仍待主計總處於本月下旬對外公布。

吳明蕙表示，風險一直是存在的，由於地緣政治，戰爭風險很難掌控，例如日前俄羅斯退出黑海榖物協議曾一度導致小麥價格飆漲，而這些風險對台灣訂單、生產及出口有一定程度的影響。

但吳明蕙強調，雖然目前看來台灣今年的經濟成長有可能下修，物價也有上漲的壓力，但相信物價會改善，不致於出現停滯性通膨。