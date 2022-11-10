汽車零組件廠和大(1536)第三季合併營收為20.19億元，創歷史單季新高，年增14.83％，第三季每股盈餘1.17元，獲利較第二季成長逾75％，年增8成，前三季每股盈餘1.93元，公司經營績效大幅提升，並已超越去年全年。廣華-KY(1338)第三季合併營收19.62億元，年增13.39％，業外匯兌損失0.15億元以及一次性認列備抵呆帳及跌價損失0.34億元，稅後歸屬於母公司淨利為0.52億元，年減37.95％，每股盈餘0.63元，前三季每股盈餘1.94元，年減27.34％。

和大持續看好未來車市發展，同時重啟年度調薪計畫，今年全體同仁平均調幅可達4％，並追溯自第四季生效，以感謝員工近幾年與公司共同奮鬥成果。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已於第三季啟動興建案，嘉義五廠佔地14,193坪，規畫為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

廣華-KY表示，從三大日系、歐美系、自主品牌車廠的第三季營收比重分別為59.49％、19.75％、19.88％來看，其中，自主品牌車廠客戶占比較第二季增加1.5％，主要是輕量化、環保製程的新產品拉貨動能強勁。整體第三季營業毛利率、營業利益率分別為21.14％、3.33％。

此外，廣華-KY今年10月營收為6.01億元，受大陸十一長假、工作天數較少，以及疫情等因素影響，月減5.46％、年減9.79％；累計前10月合併營收為62.84億元，年成長9.34％。