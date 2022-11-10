耕興(6146)第三季合併營收為13.16億元，合併毛利率58％，合併營業淨利率39％，合併稅後淨利率36％，歸屬於母公司稅後淨利為4.56億元，年增49.67％，每股盈餘4.70元，第三季營收、毛利率、獲利皆改寫歷史單季新高。累計前三季合併營收為38.29億元，合併毛利率56％，合併營業淨利率38％，合併稅後淨利率33％，歸屬於母公司稅後淨利為12.15億元，年增51.96％，每股盈餘12.52元。

今年下半年開始雖有全球通膨效應、薪資調幅上揚、零件供應鏈去庫存等影響，然檢測營收成長力道依然強勁，加上公司智能化測試平台導入已見效益，有效降低單位人員生產成本、縮短測試時程及提升產能，前三季獲利已經超越去年全年。

此外，耕興10月合併營收為4.05億元，年增17.45％；累計前10月合併營收為42.35億元，年增19.01％。

耕興表示，今年第三季營運創單季新高，主要5G NR手機、5G+AIOT應用場域的終端產品在北美市場接單有顯著增加，而Wi-Fi 6/6E高階機種產品已成市場主流。同時由於第三季美元強勢升值，帶來匯兌利益，增加了業外收益，因此提升了第三季的營收、毛利率及獲利。

第四季步入傳統淡季，目前整體營運尚屬穩健，預期仍可維持營收成長。今年6月3GPP R17-5G的版本確認後，開始支援衛星手機接收功能，相關機種在功能性測試、天線效能測試、強制法規測試皆會有新增測試項目，將會再度推升單一機種檢測時數及費用。

同時，在高階網通Wi-Fi 7新規晶片陸續布局終端市場，且近期國際晶片大廠發表最新同時支援毫米波及Wi-Fi 7的高階晶片，今年年底開始即有終端產品面市。可以看出除了高階智慧型手機市場開始進入毫米波產品應用外，需要毫米波高速網路技術支援的AR/XR眼鏡、車用雷達、4K/8K影音串流或3D影像傳輸等終端應用產品也將會在明年持續發酵。因應未來需求，耕興已開始醞釀啟動明年度的設備投資及產能布局。