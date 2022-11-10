美期中選舉局勢不如市場預期，美股昨夜翻黑走弱。11月台指期今日開盤下跌50點，為13543點，金融期及電子期齊開低。

永豐期貨表示，台指期週三上漲260點至13593點。價差方面，台指期逆價差擴至-45.81點，電子期逆價差擴至-2.92點，金融期逆價差縮至-2.67點。

永豐期貨表示，現貨部分，三大法人買超230.54億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5318口，使留倉部位轉為淨多單3880口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4424口至9006口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加5420口，使留倉部位轉為淨多單3940口。

永豐期貨表示，整體來看，台股以長紅K向上墊高，配合成交量能放大，市場投資信心回溫，電子重回多頭懷抱，成交比重逼近7成，惟目前KD指標已來到超買區，仍須提防漲多拉回可能。