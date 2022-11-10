電池模組廠新普(6121)前3季財報出爐，其中第3季稅後盈餘達20.29億元，季增4.5%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為10.97元，累計前3季每股盈餘為29.57元，公司董事會決議上半年每股配息13.1元，新普科表示，全年將努力達成營收與去年持平目標。
儘管傳統旺季不旺，蘋果新機拉貨挹注，新普科第3季合併營收為245.93億元，季增3.3%，營業毛利為40.91億元，季增2.9%，單季合併毛利率為16.6%，季減0.11個百分點，營業淨利為28.86億元，季增3%，稅後盈餘為20.29億元，季增4.5%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為10.97元。
新普科前3季合併營收為708.27億元，年減0.7%，營業毛利為115.22億元，年增14.75%，合併毛利率為16.27%，營業淨利為79.51億元，年增15.86%，稅後盈餘為54.7億元，為歷年同期新高，每股盈餘為29.57元。
新普科董事會決議今年上半年每股配息13.1元。
新普科前10月合併營收為792.38億元，年減0.12%，新普科表示，全年將努力達成營收與去年持平目標。
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