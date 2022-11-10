強信-KY(4560)第三季合併營收為4.5億元，年減6％；受惠產品組合優化帶動成長，因此推升第三季毛利率來到41％，較去年同期增加6個百分點；營業利益0.79億元，年增10％，稅後淨利0.7億元，年增27％，每股稅後盈餘1.02元。

強信第三季毛利率提升，營益率與淨利率也分別達18％與16％，較去年同期呈現三率三升走勢。前三季毛利率、營益率與淨利率亦已回升到39％、18％與15％，前三季營業利益2.49億元，稅後淨利2.04億元，分別較去年同期成長46.2％與51.7％，每股稅後盈餘2.99元。

強信指出，因運輸效率、疫情反覆、通膨走揚與大陸經濟成長率放緩等因素影響下，加上先前發生運費飆漲及港口塞港情況交期拉長，重覆下單造成的終端成衣庫存累積，陷入高庫存水位調整段，客戶下單減緩，也使得強信第三季合併營收與去年同期相較減少；但公司持續積極開發新產品，透過產品升級拉高報價，在市況不明朗影響下，仍能保持相較同業要高的競爭力。

強信第三季產品組合為刀具68％、針位組10％、自動裝置產品12％與其他10％，其中刀具類產品的占比有較明顯的拉高，產品組合的優化是毛利率揚升的關鍵。強信指出，公司目前在刀具類產品已開發出上千個品項，幾乎已可滿足縫紉機市場超過8成的需求，而在擁有精益化生產能力及生產流程管理較佳之條件下，仍將會是客戶一次購足需求首選供應商。