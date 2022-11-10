AES-KY(6781)中大型工業儲能系統電池模組(BBU)出貨持續放量，今年前3季占營收比重已近20%，AES-KY預估，明年BBU產品占比可望突破20%，並於2024年達成占公司營收比重三分之一的目標，成為公司未來營運成長重要動能。

輕量型電動載具需求暢旺，且中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫，AES-KY第3季合併營收為30.35億元，年增率38.29%，營業毛利15.08億元，年增率43.33%，歸屬母公司稅後盈餘為9.14億元，年成長49.79%，為單季歷史新高，單季每股盈餘10.7元。

AES-KY今年前3季合併營收為116.25億元，稅前盈餘31.63億元，歸屬於母公司淨利24.99億元，每股盈餘29.25元，再創歷年同期新高。

由於BBU客戶持續增加，BBU佔AES-KY今年前3季營收比重近20%，AES-KY預估，明年BBU產品佔比可望突破20%，並於2024年達成佔公司營收比重三分之一的目標。

AES-KY表示，公司以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。