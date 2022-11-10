★分析

IG Group首席市場分析師Chris Beauchamp表示，由共和黨掌控參眾兩院的預期很可能落空，美國財政政策前景應該不會有明顯變化，投資人將關注焦點重新放在聯準會和國內經濟。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield表示，市場真的比較期待「紅色浪潮」再現。我們現在的情況很獨特，共和黨贏越多，市場就會越好，至少有些股票會大漲，如軍防和能源股。

B. Riley Financial首席市場策略師Art Hogan表示，就通膨而言，CPI是較為重要的數據之一，在CPI報告出爐前，不會有很多投資人想大舉押注。

22V Research分析師Dennis DeBusschere表示，選舉結果仍未確定，但模型、投資人和賭盤所預期的紅色浪潮並未成真，短期內這將加劇本已升高的波動性。

安聯投資管理公司分析師Johan Grahn表示，通膨是聯準會的頭號敵人，如果核心CPI數據攀升，我相信市場會對此做出負面反應。

★類股

標普500指數11大類股全跌。能源類股重挫4.88%，表現最疲弱，其次為非必需消費類股跌3.12%，科技股跌2.65%。具防禦概念的公用事業股跌0.84%，跌幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數重挫6.79%，收在4,959.22點。

★重磅股

重量級科技股普遍大跌，僅臉書母公司Meta逆勢大漲5.18%。蘋果跌3.32%，微軟跌1.91%，亞馬遜跌4.27%，Alphabet跌1.78%，特斯拉跌7.17%，網飛跌3.34%。

道瓊指數成分股幾乎全軍覆沒，僅默克（Merck&Co,默沙東）微升0.09%。麥當勞跌0.22%，跌幅最小，迪士尼跌13.16%，表現最疲弱。

主要晶片股全跌，德州儀器跌1.86%，高通跌1.87%，美光跌2.64%，應用材料跌3.16%，英特爾跌3.37%，恩智浦跌5.14%，輝達跌5.66%，超微跌6.16%。

★焦點股

迪士尼重挫逾13%，創下2001年以來最大單日跌幅，亦打擊市場氣氛。該娛樂業巨頭上季營收獲利意外疲弱，且旗下幾隻金雞母的表現也不如預期，雖然Disney+業績成長強勁，但迪士尼警告該串流平台業務的成長力道將放緩。

特斯拉重挫7.17%，收在177.59美元，創下兩年新低，執行長馬斯克在周二晚間披露，在完成以440億美元收購推特的交易後，他再度出售該電動車製造商價值39.5億美元股票。

台積電ADR跌0.03%，收在65美元。《華爾街日報》周三引述消息人士報導，繼亞利桑那州的5奈米廠後，台積電準備在該州鳳凰城（Phoenix）北部另外建造一座新廠，且該廠可能投入更先進的3奈米製程生產。

臉書母公司Meta Platforms大漲5.18%，收在101.47美元，收復100美元大關。該公司宣布將裁員逾1.1萬人，相當砍掉13%的公司人力，成為今年以來美國科技業規模最大的裁員行動之一。

加密貨幣相關股持續重挫，美國最大加密貨幣交易所Coinbase和線上交易平台羅賓漢（Robinhood）分別跌9.54%和13.76%。加密貨幣交易所巨頭幣安（Binance）以盡職調查（due diligence）結果、最近有關於客戶資金處理不當的報導，以及美國機構對FTX展開調查為由，宣布撤銷收購同業FTX的計畫。

Lucid Group重挫17%，收在11.21美元。該電動車新創公司第三季營收不如預期、虧損進一步擴大，且受到等待時間可能過長的疑慮和取消訂單影響，其Air豪華電動車預訂量較第二季下滑。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收高。

台積電ADR跌0.03%，收65.00美元，換算台股價格為414.74元。

聯電ADR跌0.62%，收6.41美元，換算台股價格為40.9元。

日月光ADR跌1.61%，收5.51美元，換算台股價格為87.89元。

中華電信ADR漲0.33%，收33.73美元，換算台股價格為107.61元。