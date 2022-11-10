美國期中選舉結果的不確定性影響經濟敏感股票，以及對通膨上升的擔憂，歐洲股市周三下跌，並中止了此前連3漲的走勢。

TS Lombard的研究主管Andrea Cicione說：「過去幾個交易日，市場瀰漫著一種追逐風險的情緒。而今天我們剛剛看到市場出現了回落，當然，期中選舉結果的不確定性給美國市場帶來了壓力，同時也拖累了歐洲市場」。

「市場通常喜歡讓經濟自己運轉的環境。而總統和國會之間的分裂，很可能會產生這樣的結果。」

周三歐洲Stoxx 600指數收跌1.27點或0.30%，為420.34點。歐股在之前一個交易日創下近8周收盤新高點。

原油價格下滑，能源股跌1.8%；此前美國公布原油庫存高於預期，同時人們也擔心，中國的新一波新冠疫情，將影響燃料需求。

其它的景氣循環板塊，例如旅遊休閒股、礦業股、銀行股都下跌在1.1%至2.1%之間。

觀察最新選舉情勢，共和黨在美國期中選舉中取得微弱的進步，民主黨的表現優於預期，但是對國會的控制權以及拜登總統議程的前景，目前仍然不明朗。

市場基本上預期共和黨將獲勝，從而可能導致國會分裂，這被視為對金融市場更為有利的結果。

由於選舉結果的不確定性，華爾街股市周三下跌。

還有人擔心通貨膨漲。歐洲央行(ECB)的一項調查顯示，儘管經濟成長和收入預期大幅下降，然歐元區消費者9月的通膨預期仍在上升。

銀行股下跌1.1%。德國商業銀行大跌7.2%，該行先前表示，第三季淨利雖然下跌52%，表現仍優於預期；較高的利率協助改善了第三季表現，但波蘭分行的問題則拖累了該季業績。

荷蘭銀行集團(ABN Amro)升4.4%，該行公布第三季淨利倍增至7.43億歐元，表現優於預期。

英國的瑪莎百貨(Marks & Spencer)跌3.4%；此前該公司提出警告，成本上升和家庭預算壓力加大，將引發一場「不斷積聚的風暴」。

德國特殊化學品製造商Lanxess跌2.4%，該公司因需求疲弱而下調了年度獲利預期。