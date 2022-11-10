台灣基進黨台中市議員候選人林宜蓁接獲民眾陳情，指現任李姓市議員位於太平區的農地涉嫌興建招待所及停車場，質疑市府包庇縱容。台中市都發局表示，李姓議員的違章，今年10月被舉報，目前已列排拆。
太平區候選人林宜蓁表示，李姓議員位於太平區的土地是「一般農業區」，面積為1110.26平方公尺，按法規是只能做農地使用、不能有建築物。但4年前卻蓋了一棟建築與停車場，是在盧秀燕擔任市長期間蓋好並使用，質疑李議員運用特權圖利自己，而盧市府是不是縱容包庇？
后豐區候選人陳若庭則關心吳姓議員大雅違建後續，她指出，該違建3月被舉發，市府限期6個月內改善，否則將強制拆除，目前已過8個月，民眾相當關切；另外，建物外觀增加廣告看板鐵架，民眾也質疑合法性。
台中市都發局表示，太平區部分，確實屬於違章，於2018年拿到使用執照，今年10月被舉報列管違章，目前已列為排拆。另外，大雅違建「該拆的都拆了」，在進行補照後，沒合法的範圍都拆掉了，目前廣告鐵架使用則尚未拿到。
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