背後有富爸爸軟體銀行鼎力相挺的韓國Coupang，其最新財報顯示今年獲利有機會攀升外，另外，在會員費增收以及效率提高之下，上季也開始賺錢。

這家韓國最大電商業者，上季營業利益虧轉盈達0.77億美元，與之前預估可能大虧4億美元，以及去年同期也大賠3.15億美元相比，獲利能力有非常大的進步。

至於Coupang上季營收淨額年成長10%，來到51億美元。同時，有在使用該公司服務項目的活躍用戶數也增加7%。財報好消息一傳到紐約證交所之後，在美國掛牌的Coupang，9日盤後股價立刻止跌且一度強彈10%左右。

有韓國亞馬遜之稱的Coupang，多年來一直想方設法，努力提升其核心業務外送服務的獲利能力。3月底，Coupang狠下心決定調高會員月費收費價，漲幅高達72%，有點類似美國亞馬遜Prime會員也要收費的規定。

這家總部位於韓國首爾的電商大廠預估，擴大規模經濟下可以讓好處持續延續下去，優化業務享受高利潤成長，以及增加服務種類。改善的成效不會同時看見，但先後都會陸續顯現，最終應都可實現。

Coupang預估，韓國電商市場市占率明年將成長3.8%，可望增至24%，到2024年將再增5%，2026年時有機會全年都賺錢。Coupang指出，全球整體大環境雖充滿不確定性，但還是對自己事業有信心。

正努力擴張事業版圖的Coupang，也擴大包括娛樂、網路串流內容以及點餐外送服務。據悉，Coupang還把觸角伸向金融領域，藉著今年初剛成立的Coupang Financial部門，將提供貸款給一些小型的企業主。