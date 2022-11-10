佳世達(2352)聯合艦隊成員眾福科(3168)10月營收3.72億元，年增12%；累計前10月營收41.6億元，年增22%，眾福科今年首度參加EICMA米蘭機車展，展示全系列重機專用儀表，搶攻車用商機。

眾福科看好戶外車用儀表數位化的趨勢，首度參加百年歷史的全球機車界指標性大展—國際米蘭機車展(EICMA)，展示全系列重機專用儀表板，沿用航海等級的戶外高規格性能，並支援厚手套的直覺觸控功能，滿足重型機車騎士的需求，可望為眾福帶來跨入車用市場的新動能。佳世達是在2018年取得眾福科股權33.1%及過半董事席次。今年上半年眾福科EPS為2.98元。

國際米蘭機車展EICMA是全球最指標的機車暨零配件展會，自1914年以來已超過百年歷史，今年第79屆展會將於11月8日至13日在義大利米蘭盛大登場，共有來自43個國家、超過1300家品牌與參展廠商，預計將有數十萬參觀者匯集於此。

眾福也偕同佳世達(2352)集團的明泰(3380)，展示車聯網整合實力。明泰的先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）的雷達解決方案，可用來偵測車用後方防撞警示（RCW）並顯示在機車的儀表板上提醒騎士，讓使用者享受騎乘快感時也能兼顧安全。

眾福多年來耕耘海事面板有成，在研發特殊應用面板更累積豐富的經驗，能滿足高亮度、高對比、高硬度、抗刮表面處理、防水、防塵、抗震、抗反射、抗腐蝕及廣溫、廣視角等各種特殊的顧客需求，利用其戶外用面板的專業技術，已成功拿下國際重機大廠訂單，並在歐美獲得許多特殊車輛採用。

眾福看好未來特殊車用面板市場可望隨機車市場成長而擴張，因此選擇在EICMA展示全系列重機專用儀表板，隨著儀表數位化的時代趨勢，未來更可廣泛應用在各種特殊車輛上。在產品尺寸造型上，除了標準的矩形外，更展出圓形產品，可搭配車款的流線型設計，並可提供特殊客製化服務，藉由眾福多年來航海戶外面板耐候性的經驗，在技術上解決使用者在戶外騎乘會面臨的問題，例如太陽強光下輕鬆判讀資訊、戴厚手套方便觸控、可耐受戶外日曬雨淋情境等。