崇友(4506)第三季合併營收13.32億元，年增4.30％，受惠新梯(含汰舊換新)訂單出貨完工認列暢旺，營收改寫歷年單季新高，再加上維修保養業務服務台數穩定增加，稅後淨利2.38億元，年增11.97％，每股稅後盈餘1.34元。累計前三季每股盈餘3.89元，年增近18％。

崇友表示，第三季旗下新梯(含汰舊換新)營收比重分別達55.47％，較去年同期成長8.43％，受惠認列士林天母西路高速梯住宅大樓大型新梯建案訂單、新北市淡水學府路集合住宅電梯大樓汰舊換新工程訂單完工、以及捷運板南線增設電扶梯工程案件完工認列挹注，加上，旗下維修保養業務隨著每年新梯保固期滿後有超過8成新梯轉入維保服務的穩定營運挹注，推升目前旗下累計維保台數增加至39,932台，崇友仍持續積極進行人才招募與進行專業考照培訓制度，擴大集團電梯安裝、維修保養服務量能。

崇友第三季整體毛利率、營業利益率為29.47％、18.31％。崇友指出，集團透過擁有優異研發設計技術能力，並結合創新科技、環保技術等運用，持續提升電梯、手扶梯搭乘之舒適度與安全性、以及提供全台24小時全天候即時維修服務。

該公司10月合併營收為3.95億元，受惠集團仍持續深化旗下三大業務營運動能，帶動10月營收較去年同期的3.29億元成長19.96％，為歷年同期新高。累計前10月合併營收39.09億元，年成長6.41％，累計至10月維保台數已逾40,000台。