旺宏(2337)董事長吳敏求參與第二屆「成電論壇」，以「電動車產業的發展與第三代半導體SiC在電動車產業的應用」為題，吳董座表示，預計2023年每輛豪華車款都會使用旺宏的晶片，躍居車用NOR Flash龍頭。

國立成功大學第二屆「成電論壇」於周四111年11月10日上午9時自強校區電機系B1迅慧講堂隆重舉行，主題為「電動車產業的發展與第三代半導體SiC在電動車產業的應用」，成電論壇邀請五位畢業系校友蒞臨分享，包含台達電(2308)鄭崇華創辦人、前科技部長台大電機系陳良基名譽教授、達爾集團盧克修董事長、總裁暨執行長、創惟(6104)王國肇董事長兼執行長、漢磊(3707)徐建華董事長，就電動車產業發展 與目前第三代半導體SiC在電動車產業的應用技術開發、趨勢現況與未來發展，進行分享。

財團法人成電文教基金會理事長、旺宏吳敏求董事長表示，去年「第一屆成大電機論壇」引起了廣大的迴響；這屆則是以全球市場關注的新能源車為主題，邀請成大電機系在各產業鏈傑出系友及成大校友一起向母校師生分享業界寶貴的實務經驗，共同傳承給台灣新世代半導體人才。而旺宏從2009年開始拓展車用電子市場，經過多年持續深耕，目前在車用部份的全球出貨量已超過4.4億顆NOR Flash，藉由提供業界最高品質產品，預計2023年每輛豪華車款都會使用旺宏的晶片，躍居車用NOR Flash龍頭。

旺宏車用相關產品今年也有重大進展，包括ArmorFlash今年通過驗證，成為全球第一個同時獲得Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS PUB 140-2) 及ISO/SAE 21434 TARA兩項國際安全驗證標準的NOR Flash；另一個產品octaflash也在今年獲得國際最嚴格等級，由SGS TUV核發的ISO 26262(亦稱為「道路車輛功能性安全」標準) ASIL D的汽車安全性標準認證，顯示旺宏的車規產品已經達到最嚴格等級的汽車安全性標準。期待透過成大電機系重量級系友們的專業論壇，分享交流各產業鏈對於新能源車的展望與挑戰，以互相激發台灣科技不斷前進的創新思維。

旺宏董事長吳敏求表示，原本記憶體是四年一個循環，在價格、產能、供需之間拉鋸，但這次產業下行，不過這波跟景氣循環無關，主因是戰爭導致歐洲國家花錢買能源，造成經濟緊縮，以及中美貿易戰、地緣政治影響等，另外疫情期間，多數人PC都買了，令需求達到滿足點。不過此波產業下行，同業將資本支出下修，把資本支出往後延，也沒什麼人在這段時間點投資。

展望明年，仍有能源危機等不確定性因素，營運暫難預估。

關於美國對陸禁令，旺宏認為，對台灣是好的，但對旺宏有好有壞，客戶會擔心產能全數百分百只在台灣，憂慮地緣政治到來的那天，不過旺宏只要按進度做研發，要確保兩三年後可以提供新產品給客戶，才能有賺頭。