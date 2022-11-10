消息面：

1.美國總統拜登周三表示，他計畫在下周的召開G20峰會期間與中國國家主席習近平會面。根據拜登釋出的訊息，這場「拜習會」的話題，料將脫離不了台灣、美中貿易和中俄關係等具爭議性的核心議題。拜登在記者會上表示，關於美國的「台灣準則」（Taiwan doctrine），他不會在基本準則上做出任何讓步，「當我們談話時，我想和他做的是列出我們的每道紅線，並了解他認為什麼符合中國的關鍵國家利益，而我知道什麼是美國的關鍵利益，然後決定兩國利益是否相互衝突」。

今年5月在東京的記者會上，當拜登被問及如果中國入侵台灣，他是否願意出兵協防台灣時，他語出驚人且斬釘截鐵地回答：「是的」。但隨後白宮出面解釋美國的政策沒有改變。此外，隨著計票結果顯示民主黨選情遠優於預期，拜登也表態他有意在2024年競選連任，明年初將做出最後決定。

2.俄媒報導，俄羅斯國防部周三下令俄軍從烏克蘭赫爾松（Kherson）撤退，並轉進聶伯河（River Dnipro）東岸。俄軍指揮官Sergey Surovikin坦承已無法維持對赫爾松的補給。在面對烏克蘭的強力反攻，這無疑是俄軍的一次重大挫敗。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加390萬桶，總計增至4.408億桶，超出市場預期的增加140萬桶，並創下2021年6月以來最高的庫存水位。上周汽油庫存減少90萬桶，市場預期為減少110萬桶。餾分油庫存減少50萬桶，市場預期為減少80萬桶。上周美國每日產量增加20萬桶，為1210萬桶，創下9月來新高。上周美國原油進口量增加65.3萬桶/日，煉油廠產能利用率上升1.5個百分點。

4.路透報導，消息人士透露，歐盟反壟斷機關準備對臉書母公司Meta開出巨額罰款，自去年中展開調查後，歐盟判定Meta在處理用戶訊息與廣告服務方面違反法規。該報導並未提及歐盟可能開出的罰款金額，但根據歐盟法規，該監管機關最高可開出相當於公司全球營收10%的罰金。

5.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下滑0.1%，30年期固定抵押貸款利率從前一周的7.06%升高至7.14%。

6.周四美國期油下跌3.08美元或3.5%，收在每桶85.83美元，布蘭特期油跌2.71美元或2.8%，收在每桶92.65美元，延續前一日大跌約3%的低迷走勢。數據顯示美國原油庫存增加幅度超乎預期，以及中國疫情反彈和嚴格的清零政策使需求前景蒙上陰影。此外，美元上漲亦給油價帶來壓力。

7.按市值計為最大加密貨幣比特幣大跌13.42%，觸及16,061美元，創下2020年11月以來新低。全球最大密貨幣交易平台幣安（Binance）以盡職調查（due diligence）結果、最近有關於客戶資金處理不當的報導，以及美國機構對FTX展開調查為由，宣布撤銷收購同業FTX的計畫。加密貨幣交易所FTX執行長、人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried旗下加密貨幣避險基金Alameda傳出財務問題，使FTX遭到擠兌，並陷入流動性緊張。

8.受美元反彈影響，周三紐約期金收跌0.1%，為每盎司1713.7美元。

9.美國10年期指標公債殖利率由升轉跌，尾盤回落3.1個基點，報 4.097%。共和黨準備橫掃期中選舉的「紅色浪潮」似乎落得雷大雨小，市場焦點於是轉向即將發布的美國消費者通膨報告，周三美元普遍走高。美元指數一度漲0.91%，報110.64。歐元跌0.59%，報 1.0013美元。日圓跌0.45%，報146.36。

10.聯邦基金期貨顯示，市場預期聯準會的目標利率將在明年6月升至5.096%到頂，目前基準利率為介於3.75%～4.0%，這表示該央行必須再升息逾125個基點。

11.美國將在周四公布具關鍵性的通膨報告，根據道瓊斯調查，受訪經濟學家預期美國10月總體CPI年漲7.9%，較9月份的年漲8.2%放緩。而根據路透社調查，受訪經濟學家預期美國10月核心CPI月漲幅和年漲幅將分別放緩至0.5%和6.5%。