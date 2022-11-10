德國保險公司安聯(Allianz)周三公布，受益於財產險和意外險的強勁表現，第三季淨利成長17%，優於預期，該公司並對全年前景持更為樂觀態度。

第三季歸屬股東淨利為24,64億歐元，高於去年同期的21.11億歐元，並超越23.20億歐元的分析師共識預測。

安聯的美國基金捲入一宗詐欺案，導致安聯與美國當局在五月以60億美元達成和解。此後，安聯一直試圖恢復正常營運。

此事給安聯蒙上一層陰影，安聯為德國股市市值最高公司之一，，也是全球最大基金管理公司之一。安聯旗下有太平洋投資管理(PIMCO)和安聯環球投資(Allianz Global Investors)，後者管理的基金為美國當局調查對象。

德國聯邦金融監管局(BaFin)也呼籲安聯，改善公司的內部控制。

執行長Oliver Baete說，第三季業績證明了「在劇烈的地緣政治和市場環境下」公司的適應能力。

財產險和意外險部門在第三季營收年增了14%，彌補生命和健康險部門，以及資產管理部門的下滑。

安聯表示，2022年營業利益將處於此前財測124億至144億歐元區間上端，較之前更為樂觀。

該公司還公布一項價值10億歐元的股票回購計畫，該計畫將於11月中旬開始，最遲在明年底之前結束。