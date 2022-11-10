房市陸續傳出爛尾樓出現，雖是零星個案，如何避免辛苦賺來的錢買到爛尾樓，房市趨勢專家李同榮提出購屋者四大選擇策略。

李同榮指出，爛尾樓是市場上的極少數，購屋者不必過於驚慌，正確的購屋策略有四，包括1.選擇信譽良好的優質建商；2.避免選擇一案建商；3.選擇軌道經濟帶動的已成熟商圈，進可攻退可守；4.選擇新興工業區所帶動人口淨流入且商圈成熟的區域。

李同榮指出，爛尾樓出現的主要有兩大因素：1.營建成本高漲：近三年來營建費用包括建材、人工、等成本每坪增加5-8萬，對單價30萬以內的區域而言，營建成本增加二成到三成之間，反而對於兩年前售完的預售案造成虧損或無利可圖窘境。2.建商淘空：建商在房市順勢時，資金槓桿操作過度，以致在房市銷售出現障礙，就會出現以東牆補西牆的困境。

李同榮說，預防爛尾樓出現，防範重於治療，現在有零星個案出現，反而讓市場提早發現警訊，危機就是轉機，市場的推案若能踩剎車，以近三年建商的獲利表現，未來市場若反轉向下，應會如上一波房市循環走軟著陸趨勢，爛尾樓不會有骨牌效應。

為避免「爛尾樓」情況擴散，大型行庫已祭出「五大禁令」管制土建融，其中更要求建商必須和銀行簽署「續建承諾」，並必須先出足5成的自備款存到銀行專戶，銀行才會撥出土建融貸款。