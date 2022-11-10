軟板廠圓裕企業(6835)前3季每股盈餘為4.08元，圓裕近年積極拓展車用及醫療相關領域產品，受惠於軍工及電動車需求穩定，圓裕明年營運審慎樂觀，可望比今年好，圓裕今天以每股35.41元上市掛牌，雖然逢台股重挫，盤中股價漲幅最高近4%。

圓裕以電子配線起家，之後跨入軟性印刷電路板生產，目前軟板類產品佔圓裕營收比重約90%，其中雙面板和多層板合計佔85.5%，電子線組等其他產品佔約1成，近幾年公司專注利基型產業用軟板，軍工規產品佔圓裕的產品應用產業比重約5成，商務及消費型電子產品則各約20%，且主要客戶多為合作10年以上之國內外知名科技大廠，合作關係穩固，大幅降低公司營運受全球經濟不景氣衝擊。

在醫療方面，隨著國際越來越多國家要求醫療機構必須使用取得國際品質標準認證醫療器材，圓裕看好有望帶動醫療級電腦和相關醫療設備的換機潮，公司鎖定高階、講求高可靠度、型態多變、具長期穩定需求的利基型產品，結合軟硬結合版、多層板與焊接組裝產品，今年起成為美國知名醫療器材商合作夥伴，研發醫療平板、醫療級電腦、超音波探測棒、新冠肺炎檢測儀器等，已有部分陸續開始量產。

圓裕第3季合併營收7.41億元，季增15.78%，年增9.78%，單季合併毛利率24.47%，稅後盈餘1.09億元，年成長541.18%，單季每股盈餘為1.81元，累計前3季合併營收21.28億元，年成長4.52%，合併毛利率21.18%，稅後盈餘2.45億元，年成長131.13%，每股盈餘為4.08元。

在廠區方面，圓裕除目前在中國大陸的軟板廠和線材廠，亦在尋覓第二生產基地的理想設址並添購生產設備，以滿足出貨量需求，並持續拓展歐美市場客戶。