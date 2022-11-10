大陸藝人黃磊和孫莉生下一個女兒黃多多(本名黃憶慈)，她曾拍攝親子真人實境秀《爸爸去哪兒》，水汪汪的大眼睛看來可愛討喜，萌樣虜獲大批粉絲的心，轉眼間黃多多已經16歲，身材纖細高䠷，近日她曬出自拍照，清純美麗的模樣，吸引了許多網友稱讚。

16 歲的黃多多在社交平台上分享幾張自拍照，只見她穿著寬鬆的白襯衫，戴著多彩的串珠項鍊，一張未施脂粉的臉蛋清純又美麗，看起來就像從電影中走出來的文藝美少女，完全繼承了明星媽媽的美貌。

網友也在貼文中留言，「多多寶貝跟麻麻長一模一樣」、「變成姐姐了多多」、「看爸爸去哪兒的時候我還在上初中好喜歡多多寶貝！現在我大學快要畢業啦多多也長大了」、「怎麼可以這麼有氣質」、「時間過得真快，你和我在以前還不過是個十幾歲的小孩，現在都快成年了，接下來我們一起繼續成長吧~」、「最後一張睡意朦朧」，目前貼文的按讚數已經超過2萬。