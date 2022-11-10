台南市一名已婚男子去年到一間卡拉OK店消費，對店內女員工產生好感進而交往發展成婚外情，正宮輾轉察覺男子外遇，憤而向女員工求償撫慰金。台南地院審結，判女員工要賠償45萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，已與男子阿財（化名）結婚10年，阿財因工作長期未返家，她細查之下才發現阿財在外有女人，甚至小三還傳訊息及阿財在床上的猥褻照，企圖羞辱她，認為小三的行為明顯侵害她的配偶權，依法向小三求償100萬元撫慰金。

對此，小三聲稱，她於卡拉OK店工作，阿財經常前來消費，2人才逐漸熟識，阿財經常訴苦工作不順，她心生同情便開始收留阿財，去年11月才得知阿財另有配偶，阿財承諾會盡快離婚，卻一再拖延，她情緒激動之下才偷看阿財手機並聯繫正宮，事後她隨即與阿財分手，2人未再發生踰矩的行為。

台南地院審理時，阿財出庭證稱，認識女方當天就向對方表明已婚身分，當時他與妻子鬧得不愉快，有向女方提及可能會離婚，還問女方是否介意，女方回應不介意，稱最長在一起1年等語，故法官不採信小三的說法。

法官認為，小三明知阿財為有配偶之人，仍與其交往、同居並發生性行為，已達到侵害正宮基於配偶關係對於婚姻共同應享有圓滿安全的人格身分法益，正宮求償有理，審酌小三與阿財交往時間及經濟能力等一切情狀，判小三須賠償45萬元為適當。可上訴。