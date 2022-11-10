【愛傳媒須文蔚專欄】收到烱明老師寄贈大作《我的想念不是燦爛的火花：鄭烱明自選詩集》，這本由玉山社精編的詩集，收錄作者自選的96首詩，分成「歸途 1968-1971」、「悲劇的想像 1970-1976」、「蕃薯之歌 1977-1981」、「最後的戀歌 1981-1985」、「三重奏 1986-2008」、「凝視 2008-2015」、「死亡的思考 2015-2018」、「詩的誕生 2018-2020」等篇，涵蓋詩人各個階段的創作，擲地有聲。

烱明老師在創作上的誠摯，令人敬佩，詩集中〈闇中問答〉最能傳達他的創作理念：

某夜夢中，我被一陣極其嚴厲的聲音叫醒，

要我回答他的問話，不能有半點虛假，

我發抖地站在屋內的一個陰暗的角落，

像一個罪犯等待法官的審問。

你叫什麼名字？

鄭炯明。

你寫詩嗎？

是的，我寫詩。

那麼你是一位詩人囉？

不，我不是詩人。

為什麼？

我沒有盡到詩人的責任。

什麼是詩人的責任？

詩人的責任就是寫出他那個時代的心聲。

你寫出時代的心聲了嗎？

還沒有，但我努力嘗試著。

是不是有所顧忌？

有，包括個人的、政治的、社會的……

你想成名嗎？

我希望我的詩能帶給大家一點心靈的慰藉。

哼，你的回答還算誠實，否則——

嚴厲的聲音消失了，丟下心有餘悸的我，

怔立屋中，良久不能入眠。

詩中的「驚心」筆法，直追魯迅，但逼問自身創作理念，也交代出寫詩人在這個時代的責任，以及書寫當下的各種顧忌與侷限，確實扣人心弦。

這是一本鏗鏘有力詩集，感受烱明老師豐沛的創作能量，感時憂國的情懷，以及深厚的抒情力道，值得細細閱讀。

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者提供。

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