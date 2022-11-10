名媛李珍妮與「衣架大王」陳友諒分手後，得知陳男與購物專家古瀞涵交好，在臉書上發文指古女是「渣女」、「小三」，台北地方法院一審依加重誹謗罪將李女判刑4月，得易科罰金，台灣高等法院10日判決、維持一審刑度，全案定讞。

檢方起訴指出，李珍妮懷疑陳男與她分手是因古瀞涵介入，上網下載古女的照片後，搭配「不要臉同居在男方家，男方拋棄替他生子的女方，原本要結婚，真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對狗男女！」、「介入別人感情的小三，還劈腿多男」等文字上傳臉書。