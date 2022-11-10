九合一選戰倒數16日，台中市長盧秀燕也從10日開始請假投入競選，對手民進黨台中市長候選人蔡其昌批盧請不請假，一樣都動用市政府在替她輔選，把市政府當成競選總部公器私用；對此，盧秀燕也回應，99.9％都是非常守法的，也很有素質，對公務人員要有信心，不要因選舉波及他們。
盧秀燕請假全心投入選戰首日到北區元保宮參香，更在競選團隊簇擁下從此地勝利起跑，她也說自己選一任省議員、六任立委以及兩次市長都是從這裏出發，之後會大規模掃街，包括菜市場或各總活動，總部都有規畫。
面對媒體詢問，對手蔡其昌公開指她不論盧秀燕請不請假，一樣都動用市政府在替她輔選，把市政府當成競選總部公器私用；盧秀燕也正式做出回應。
盧秀燕說，市府同仁都是公務人員，他們非常有素質，其實台中市政府這麼多年來有這麼多次各式選舉，全國公務人員99.9％都是非常守法的，對於公務人員要信任，要有信心，尤其台中市政府公務人員是非常有素質、守法的，不要因為選舉波及公務人員、警察同仁或所有相關的同仁。
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