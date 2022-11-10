無良公關曾與立委林靜儀合體直播。（徐巧芯提供／楊亞璇台北傳真）

徐巧芯拿出側翼群組對話內容質疑，「無良公關」道歉後聲稱是「競辦的人跟他討論後的決定」。（徐巧芯提供／楊亞璇台北傳真）

陳時中切割「無良公關」 徐巧芯秀側翼對話鐵證打臉

打臉了！遭綠營側翼偽造簽名文件 徐巧芯「拿證據」怒報警提告

「無良公關公司」9日晚間貼出一張計畫書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，上方還有國民黨北市議員徐巧芯等人的簽名，徐氣得直接提告，陳時中今表示「跟我們應該是完全無關」。徐巧芯則拿出側翼群組對話內容質疑，「無良公關」道歉後聲稱是「競辦的人跟他討論後的決定」，再度打臉陳時中的說法。

徐巧芯今天上午指出，今天在國民黨團記者會，她公開詢問陳時中以及其競選辦公室，對於昨天的網路側翼黑函事件是否有關聯，知情與否？介入多深？畢竟無良公關自承民進黨員，黨證字號以及姓名已經提供給警方作為證據，又跟立法委員林靜儀一起開過直播，要找出人應該不難。

徐巧芯表示，她給了陳時中一個機會回答，但陳時中卻說，「跟我們完全無關」、「這一下案件的行為，我們不會做」，她酸「完全無關？當事人可不是這樣講的，你要確定欸。」

徐巧芯嗆聲，先公布第一段影片，來源是綠營側翼集散地，無良公關、杜承哲等側翼都長期在內部取暖，她說明，無良公關在道歉並且關閉自己的粉絲頁後，跑回群組報平安，並且表示是「競辦的人跟他討論後的決定」。

徐巧芯提供的影片中，可見「無良公關」在群組內稱「競辦的人跟他討論後的決定」，而有人提醒他「先收回，有人潛伏在這裡」，「無良公關」立刻將訊息收回，但過程已經被錄下來。

徐巧芯質問「請問是哪個競辦？競辦的誰？陳時中要不要再回答一次？沒有第三次機會囉！」

另外，徐巧芯也提供無良公關與林靜儀的合照及無良公關的自稱是民進黨員的發文截圖。

徐昨天深夜也透露，已找到了偽造她簽名的出處，是過去四大公投的連署書放在臉書上的照片。

她說，「面對抹黑偽造的黑函，醒醒吧側翼，我一個都不會放過！」提告對象目前有：無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師，之後還有約20到30人的資料整理好後會再提到地檢署，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個！」