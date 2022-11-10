高雄某律師事務所邱姓、沈姓律師承接詐騙案被告辯護，竟私下將問訊內容拍照傳給該集團幕後曾姓主嫌及其他涉案人士，該集團洪姓金主被逮時，才供出是律師外洩案情搞鬼。邱男、沈男到案後坦承犯行且深表悔悟，獲高雄地檢署緩起訴處分，但須各向公庫支付10萬、20萬元。

去年4月檢方偵辦一起詐欺案，逮獲張姓及楊姓男子，曾男立刻找來邱男及沈男陪同應訊，邱男當時陪同張男應訊後，把警方訊問、偵查、羈押庭筆錄等相關資訊，以手寫的方式抄錄下來，提供給同事務所的沈男。

沈男則陪同楊男應訊製作筆錄，事後同樣以手寫方式抄錄下來，連同邱男提供的手寫資料，一併拍照、傳送給曾男。

曾男拿到「偵查不公開」的相關資訊後，轉傳給集團當事人蔡姓男子，蔡男再把訊息轉給洪男。洪男落網後，供出律師協助串供，檢方才驚覺訊問、筆錄等內容外洩。

檢方傳喚邱男、沈男到案，兩人都坦承犯行，檢方考量他們犯後深表悔悟且無前科，偵結處分兩人緩起訴1年，但須在指定期限內、各向公庫支付10萬及20萬元。