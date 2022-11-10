國民黨台北市長候選人蔣萬安10日到北投自強市場掃街拜票，握緊每一雙手。蔣萬安受訪時表示，台北市已經停滯8年，世界變化很快，台北無法再空轉下去，他展現破釜沉舟、一定要贏的決心，宣布正式請辭立委職務，全心全意全力為台北打拚，帶領台北重新啟動。（鄧博仁攝）

年底選戰剩下不到三週，台灣民意基金會今公布最新民調，台北市長選民的投票傾向，以手機加市話調查，國民黨蔣萬安以29.8％領先，無黨籍黃珊珊26.6％，民進黨陳時中21.8％，11.9％尚未決定，9.1％拒答；其中蔣萬安更在純市話民調中，以34.2％支持度一枝獨秀，領先第二的陳時中8.8個百分點。

從行政區角度看，蔣萬安目前領先區包括萬華、松山、中山、士林、文山、南港、大同；黃珊珊則在大安、信義、中正、內湖、北投領先，相較之下，陳時中沒有在任何一區領先，給人一種綠營被全面攻陷的感覺。

不過，對於已經確定投給誰？53.4％回答已決定，41.6％未決定，3.4％不投票，1.6％其他、不知道、拒答。顯示台北市游離選民還是有四成二， 台灣民意基金會董事長游盈隆說，意味著台北市長選舉結果其實仍處在高度不確定狀態。十個選民中有4.2個游離選民，可預期選戰最後階段政黨與候選人競爭將非常激烈。

此外，從藍綠角度看，民調顯示，綠軍六成七挺陳，二成二挺黃，3.4％挺蔣；藍軍七成一挺蔣，二成一挺黃；中性選民，三成五挺黃，一成九挺蔣、8％挺陳。游盈隆說，當民進黨與國民黨主力都挺自家人時，黃也獲兩大黨可觀的奧援，再加上多數中性選民支持，才能跟兩大黨候選人相抗衡，這種模式其實就是「柯文哲模式」；顯然，黃已經開始複製「柯文哲經驗」，就看能不能成功。

游盈隆說，今公布民調顯示，台北市長選情正進入最後關鍵時刻，誰將贏得市長寶座還充滿變數，還在未定之天。蔣僅領先黃3.2個百分點，「只不過領先一匹馬身的距離」，隨時可能被後來居上，何況當游離選民還有四成二，及選民投票參與率未確定的狀況下。陳時中目前落居第三，最後一里路備極艱辛。

游盈隆說，不過，若根據「純市話」調查，蔣以34.2％支持度一枝獨秀，領先第二的陳時中8.8個百分點，黃珊珊以22.8％居第三，落後第二名的陳時中2.6個百分點，9.9％還不能決定，0.5％投其他候選人，7.1％其 他、不知道、拒答。

他說，比較手機與純市話兩種不同調查方式可以發現，台北市選民對三位候選人表現評價的數字不但出現變化，排序都有明顯不同。純市話調查結果，蔣居首34.2％，陳時中第二25.4％，黃珊珊第三22.8％；市話加手機調查結果，蔣萬安仍第一29.8％，黃珊珊第二26.6％，陳時中第三21.8％。

進一步分析，男性選民34.9％支持蔣、26.1％支持黃、22.4％支持陳，16.6％未決定；女性選民27.5％支持黃、25.9％支持蔣、21.7％陳、21.1％未決定；蔣支持者主要集中在35歲以上，黃則是45 歲以下一枝獨秀。相形之下，陳只有在55歲以上選民中較有斬獲。

從教育背景看，陳在初中／國中及以下教育程度選民獲三成以上支持;蔣在專科、高中／高職教育程度選民至少囊括三成五支持；黃在大學及以上教育程度選民也有三成五左右的支持;

從省籍族群角度看，河洛人二成七支持黃、二成六支持蔣、二成五支持陳；客家人三成七支持蔣、二成八支持黃，二成五支持陳；外省人四成六支持蔣、三成四支持黃、5.7％支持陳時中。

政黨支持傾向，民進黨支持者中七成三陳、一成六黃，2.7％蔣萬安；國民黨支持者中八成四蔣、6.5％黃；民眾黨支持者中五成九黃、二成八蔣、5.2％陳；中性選民二成七黃、一成七蔣，一成陳。

至於11月26日會不會去投票？結果發現，68.2％一定會，20.9％可能會，4.6％可能不會，4.5％一定不會，1.8％不知道。換句話說，最新民意顯示，這次台北市長選民投票率很可能不低，至少不低於上一屆選舉六成五。