何炳樺10日現身地檢署按鈴申告。（吳建輝攝）

何炳樺提供影片表示，發放黑函的民眾電話求救，沒想到楊鴻源親自現身與警方理論，當場承認黑函是他發的。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮長選舉打得火熱，由大竹里長何炳樺挑戰現任鎮長黃瑞珠，而溪湖鎮內最近流傳一份文宣，內容指何炳樺里長任內吸毒遭逮，日前發此黑函的人遭民眾活逮報警，沒想到鎮長尪竟現身護航，何炳樺10日現身地檢署按鈴申告，檢警表示，包含鎮長黃瑞珠夫婿楊鴻源等3人，都遭依《選罷法》及《刑法誹謗罪》函送，至於是否構成黑函仍待查。

何炳樺表示，8日接獲支持者通報，有人在發送攻擊他的黑函，他派助理過去果然人贓俱獲趕緊報警，黑函上面印有判決書以及指名何炳樺吸毒等字眼，他坦承2006年因身體疾病做了一次最壞的示範，但他勇敢面對司法、矯正，造成社會觀感不佳，但過去10年並未愧對鄉親。

何認為，他浪子回頭，成功戒掉不好的習慣，本人也勇敢面對，但選舉彼此有各自理念，理當相互加油，共同為溪湖發展打拼，但黃瑞珠鎮長夫婿卻雇用外勞在街頭發放攻擊式文宣，令人遺憾，過去鎮長夫婿楊鴻源，暴力毆打鎮民代表楊淑靜，造成腦震盪住院，地方盛傳楊鴻源干政，如今楊鴻源發放黑函，還要參選鎮民代表，溪湖鎮民能夠接受嗎？

溪湖警分局表示，日前接獲通報有民眾在溪湖鎮某街道，以徒步方式發送疑似黑函之競選文宣，當場逮捕發送文宣的2名嫌疑人及趕來現場的鎮長夫婿楊鴻源，8日漏夜偵訊後，將楊鴻源等3人，依《選罷法》及《刑法誹謗罪》函送偵辦。

對此黃瑞珠不甘示弱表示，文宣上有署名，內容也都可受公評，網路都查得到絕非黑函，呼籲對手勇敢面對，要選鎮長就要接受鎮民檢驗；彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，待收到相關資料後，由檢察官認定內容是否有違法，是否為可受公評之事、有無署名等，目前還無法確定是否為黑函。