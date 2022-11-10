對於民眾要求合照，柯志恩來者不拒。（楊舒婷攝）

柯志恩一一向攤商握手。（楊舒婷攝）

民眾緊握柯志恩雙手，給予鼓勵和打氣。（楊舒婷攝）

九合一選戰倒數，各候選人馬不停蹄地進行陸戰模式，高雄市長候選人柯志恩10日上午二訪鳳山第一市場，全程熱情的與攤商打招呼握手，面對有客戶的攤商，柯志恩也禮貌地說「不好意思，打擾了」，對於民眾展現高度的禮貌與親和力；更有民眾激動地握著柯志恩的手，要她當上最美的市長。

鳳山第一市場巷內狹小，柯志恩全程瞻前顧後，要周遭的人注意障礙物，面對攤商也熱情的上前招呼，時時刻刻將「歹勢，打擾了」掛在嘴邊；有攤商直接將柯志恩發放的口罩放在攤位上展示，柯志恩看到後，也相當霸氣的直接回頭抓一大把準備發放的口罩，放上攤位排列整齊，攤商見狀笑得合不攏嘴。

由於今日是柯志恩第二次到訪鳳山第一市場，媒體詢問有沒有特別考量，柯志恩笑說，自己本身就是一個家庭主婦，常常周末都會上菜市場，所以市場就是她的好朋友和日常。現在已經跑過一圈高雄的市場，當然再跑，這是接觸人民的好機會，沒有特別考量，就是照著自己的步伐往前走。

而對手高雄市長陳其邁，同時間在相隔4公里外的鳳山肉豆公市場進行拜票，柯志恩表示，跑市場已是柯志恩的日常，市場也是屬於大家的空間，歡迎市長跟我們一起加入跑市場行列。

對於陳其邁今日請假跑行程，柯志恩表示，陳其邁平時就將許多選舉元素融入行程當中，陳其邁有沒有開始跑選戰已不是重點，重點是她將會照著既定的行程走，繼續往前走對了。

2位市長候選人近日行程重疊，雙方隔空交火，陳其邁9日表示，看行程就知道誰跟誰，柯志恩也回嗆，幹嘛看他行程？各位看我的臉書，之前去拜的宮廟，陳其邁也隨時都去啊！「我們去了一些地方他也隨腳就到」柯志恩表示要大家各自解讀。