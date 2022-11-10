無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右三）今上午由民眾黨議員候選人黃瀞瑩（右二）、陳思宇（右四）陪同走訪金龍市場，會後受訪（陳薏云攝）

今有民調顯示，蔣萬安民調仍領先第一，但黃珊珊爬升至第二，且與蔣萬安差距極小，對此黃珊珊今受訪表示，這樣的民調比較符合事實，但每天看民調就像看股票一樣，心臟會不好，重點在於自己相信什麼，台北市民不是藍綠，大家都有選擇的自由。

黃珊珊今上午由民眾黨議員候選人黃瀞瑩、陳思宇陪同走訪金龍市場，會後受訪表示，最新的民調看起來都還是在誤差範圍內，像現在這樣的民調比較符合事實，不過黃也笑稱，每天看民調就像看股票一樣，心臟會不好，重點在於自己相信什麼，台北市民不是藍綠，大家都有選擇的自由，自己非常相信市民心中都有定數，誰是適合做台北市長的人選，台北市不是讓人上來實習兩年，摸熟才來當市長。

另黃珊珊原定今早要前往北投自強市場掃街，不過蔣萬安也恰巧排此行程，因此黃珊珊團隊昨晚臨時取消自強市場行程，更往北投中繼市場掃街，疑似不想強碰蔣萬安，對此黃珊珊回應，今會去北投市場是因為有答應自治會會長，加上昨天北投市場沒走完，既然時間上面不行，那就只能選一個。

而媒體問及蔣萬安勤掃市場，但是對於流動攤販似乎都沒有具體政見，黃珊珊則表示，攤販問題是幾十年的沈痾，以前的政府視而不見，自己當議員二十幾年，覺得如果再不解決，就是每天街頭貓捉老鼠，因此副市長任內推動攤販精進計畫很多市場都已經納管。

而至於蔣萬安今稱Youbike前五分鐘免費是花錢讓市民運動，沒有不好，黃表示，公共運輸有要策略性，不是單純免費，重點是共享，要讓更多人有車可用，蔣萬安把免費跟共享的輕重緩急搞錯，這件事情他沒有了解來龍去脈。

黃強調，早上上班的年輕人借車已經很困難，如果免費，借車會更困難，這就是五年前的問題，若再發生一次就是走回頭路，大家要往前走還是走回頭路，對錢是小事但整個政策是錯誤退步的。