美期中選舉開票中結果尚未明朗，消息面紛陳，比特幣刷新熊市低點，美國上週原油庫存增幅大於預期，衝擊能源股領軍大跌，美股四大指數盡墨，道瓊重挫646點，亞股在不確定因素未消下，日韓股市同步走低，台股開低逾80點、以13556.51點開出，其後在權指股無力下，跌幅一路擴大，一度下跌約170點。短線宜觀察昨日跳空缺口下緣13389點使否守住，才有利大盤短線表現。

大型權指股表現跌多漲少，台積電(2330)開低走低，盤中跌幅達2.4%，股價最低觸407元，聯電(2303)同樣開低震盪，跌幅逾1%；鴻海(2317)弱勢走跌，跌幅一度近2%，啟動百元保衛戰；聯發科(2454)早盤後由黑翻紅，在法人持續買超下，展現抗跌，股價最高達656元；股王爭霸戰持續糾葛，大立光(3008)震盪，股價在1950附近震盪，信驊(5274)則是早盤後衝高上漲逾3.5%，股價最高達1975元。面板股全面走弱，群創(3481)、彩晶(6116)下挫逾3%，友達(2409)跌幅也約2.5%。

盤面今電子族群呈現零星的族群點火，驅動IC延續昨日強勢，瑞鼎(3592)、聯詠(3034)漲幅均逾2%。

航運股今日有貨櫃三雄中萬海(2615)看好到農曆年前出貨暢旺，股價開高走高，漲幅逾2.5%，長榮(2603)也上揚1.5%，陽明(2615)盤中在平盤附近震盪。

生技醫療族群今有相當搶鏡，智擎(4162)一線胰腺癌臨床達標，今日開盤股價飆鎖漲停板112.5元，新藥族群受到激勵，合一(4743)、寶齡富錦(1760)漲幅都在2%以上，此外，佰研(3205)鎖在漲停板45.75元，雙美(4728)、益得(6461)及明達醫(6527)等漲幅在4~7%。

分析師表示，外資昨買超逾200億元，近期價漲量增，就技術面來看，10月11日的空方缺口(13394-13684點)也慢慢化解，台股成交量也連續幾天突破2000億元，短期均線同步向上，有利反彈延續。短線觀察昨日跳空缺口下緣13389點使否守住，多方格局才能維持。選股以投信買盤集中、獲利優於預期且成長持續標的為主，短線漲幅大者留意賣壓調節，操作建議以技術面強勢為主。