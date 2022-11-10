前中共中央總書記趙紫陽政治秘書鮑彤昨（9）日過世，享耆壽90歲。鮑彤曾是中共開明改革派人物，晚年仍時常接受媒體的訪問，希望推動中國進行政治改革。

鮑彤兒子鮑樸昨日在社群平台推特發出訃文：「先父鮑彤，慟於2022年11月9日7時08分安然離世。距生於1932年11月5日，享年90歲。」

鮑彤女兒鮑簡昨日也在推特上表示：我敬愛的爸爸於今早7時08分安詳離開這個世界。他對這塊土地仍然充滿希望。正如他4天前90歲生日時所言：「人是天地之間一個非常渺小的歷史的存在……我的九十不九十不重要，重要的是我們大家要爭取的未來、要爭取的今天，要在今天做自己能夠做、應該做、必須做的事情，並把它做好。」

據美國之音，鮑簡表示，鮑彤生病住院已有半年，但是走的很突然，她和當時在場的弟弟鮑樸都沒想到。

綜合外媒報導，1980年代，在趙紫陽擔任大陸國務院總理期間，鮑彤是他的政治秘書，輔佐趙紫陽對中國政治經濟體制改革進行高層設計。鮑彤後來擔任中國國家經濟體制改革委員會副主任、中共中央政治體制改革研究室主任等職務。

鮑彤曾在1989年天安門事件中，支持趙紫陽朝民主和法治方向解決問題，並反對當局向該運動使用武力。當時鮑彤被撤職與逮捕，並長年遭到軟禁，成為當局逮捕的中共最高級別官員。