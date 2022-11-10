大美人洪欣2009年與小她10歲男星張丹峰結婚，2018年張丹峰被爆和美女經紀人畢瀅過從甚密，兩人共處一室7小時，害洪欣氣到刪掉夫妻倆過往合影，後來夫妻重修舊好，美女經紀人也離職。近日，有網友捕獲洪欣一家三口到澳門旅遊，張丹峰被指離太太很遠，只有手臂過去了，表情跟身體都跟妻子很疏離的樣子，又成為熱議話題。

2018年網上傳出42歲張丹峰和經紀人畢瀅曖昧，兩人被拍共處一室7小時，隨後女方穿了睡袍走出房外，還有人挖出兩人疑似有情侶服、情侶手鍊，當時張丹峰第一時間親上火線解是被抹黑造謠，揚言再亂傳謠言會提告，洪欣也說相信老公，要大家放心，更明白表示「都知道經紀人和老公的所有事情」。

洪欣和張丹峰後來屢屢傳出低調離婚，因擔心男方會變成「劣跡藝人」遭封殺，才沒公開，連洪欣過生日，張丹峰稱呼一句「孩兒她媽」都被網友拿來作文章。去年初，微博網友「上海徐曉峰」分享和洪欣夫婦吃飯照片，他稱呼張丹峰是「弟弟」、洪欣則是「弟妹」，暗指兩人還是夫婦關係。

「全娛樂揭秘」微博近日報導，洪欣和老公張丹峰、女兒一家三口現身澳門，8歲女兒遺傳了好基因，有一雙靈巧可愛大眼，被說樣貌神複製媽媽洪欣，網友見此說：「張丹峰離得好遠，只有胳膊過去了」、「張多大了？還穿成這樣，很不成熟的樣子」、「張丹峰心不在焉的樣子」、「身體好像出賣他的心」。