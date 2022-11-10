財政部台北國稅局10日表示，營利事業申報基本所得額時，自課稅所得額加計當年度停止課徵所得稅之證券及期貨交易所得時，應依損失發生年度順序，依序減除前5年度經稽徵機關核定之停止課徵所得稅之證券及期貨交易損失，不得逕自選擇損失扣除年度及金額。

台北國稅局說明，依《所得基本稅額條例》第7條第1項第1款規定，營利事業如有依《所得稅法》第4條之1及第4條之2規定停止課徵所得稅之證券及期貨交易所得，應計入基本所得額；又依同條第2項及同條例施行細則第5條第6項規定，經稽徵機關核定之證券及期貨交易損失，得自發生年度之次年度起5年內，從當年度之證券及期貨交易所得中減除。

在減除以前年度損失時，台北國稅局指出，其減除順序應按損失發生年度，逐年依序減除。當年度倘無證券及期貨交易所得可供減除，或減除後尚有未減除餘額者，始得遞延至以後年度依序減除。

台北國局舉例說明，甲公司2020年度營利事業所得稅結算申報課稅所得額為新台幣-950萬元，並於申報所得基本稅額時，列報當年度應計入基本所得額之證券及期貨交易所得1,300萬元，並減除2019年度證券及期貨交易損失300萬元後，計入基本所得額之證券及期貨交易所得為1,000萬元（1,300萬元-300萬元），自行計算基本所得額為50萬元（課稅所得額-950萬元+證券及期貨交易所得1,000萬元）、基本稅額為0元[(基本所得額50萬元-扣除額50萬元)x稅率12％]。

台北國稅局指出，惟查甲公司2019年度經核定之證券及期貨交易損失為800萬元，應全數用以扣抵109年度證券及期貨交易所得額，尚不得逕自選擇扣除金額，案經調整核定應計入基本所得額之證券及期貨交易所得為500萬元（1,300萬元-800萬元），基本所得額為-450萬元（課稅所得額-950萬元+證券及期貨交易所得500萬元），可供以後年度減除之證券及期貨交易損失0元。

台北國稅局提醒，營利事業於計算基本所得額加計項目之證券及期貨交易所得時，如有經稽徵機關核定之前5年損失可供減除，應留意相關扣除規定，以維自身權益。