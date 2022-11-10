Pure Storage宣布該公司在Gartner 2022年「分散式檔案系統與物件式儲存魔力象限」以「願景完整性」與「領導力」兩大重要指標在快速成長的非結構化資料儲存市場中獲選為領導者。

專為解決最嚴苛的非結構化資料需求而打造的Pure Storage重新改寫了儲存向外擴充的規則，推出FlashBlade整合式高速檔案暨高速物件儲存（UFFO）平台，成為業界首創的高效能現代化資料儲存解決方案。FlashBlade廣獲25％以上的《財星》百大企業（Fortune 100）青睞，採用幾乎可無限擴充的Metadata架構，提供類雲的簡易性與靈活性，以及一致的高效能與控管。

Pure Storage FlashBlade副總裁暨總經理Matt Burr表示，很高興能在Gartner分散式檔案系統與物件式儲存魔力象限當中獲選為領導者。我們相信，獲此殊榮等於進一步肯定Pure Storage為解決現代化企業體驗關鍵非結構化資料，提供彈性、可擴充、強大平台的持續努力。非常感謝所有讓這一切成真的Pure團隊、客戶及合作夥伴。