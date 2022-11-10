擅長設計製造軍工規格軟性印刷電路板的軟板廠圓裕企業（6835），10日以每股35.41元掛牌上市。圓裕同時具備軟板、電子線組生產製造與焊接能力，足以提供客戶少量多樣化、一站式服務，近年積極拓展車用和醫療領域終端設備所需產品，營運穩定成長，今年前三季每股純益4.08元，年增129.21％。

圓裕第三季營收7.41億元，年增9.78％、季增15.78％；毛利率24.47％，稅後淨利1.09億元，年增541.18％；每股純益1.81元，年增 546.43％。

市場調查研究機構MarketsAndMarkets研究顯示，軍警用筆電市場規模到2023年有機會以5.85％的年平均成長率成長到105億美元；行業研究機構Prismark今年的研究報告顯示，全球軟性印刷電路板市場規模2026年預期將達172億美元。瑞典國防智庫研究指出，全球國防預算年年升高，軍備需求推升軍警用筆電汰舊換新，更加倚重5G等網路應用。

軍事和工業用途電子產品對性能和認證的要求遠高於消費性產品，造就圓裕長年以來研發與製造高難度軟板的專精程度，成為跨足其他高利基產品的極佳基礎，減少依賴生命週期較短的消費型電子產品市場。

在醫療領域方面，國際上包括美、加、歐盟…越來越多的國家要求醫療機構必須使用取得國際品質標準認證的醫療器材，圓裕看好有望帶動醫療級電腦和相關醫療設備的換機潮，鎖定高階、講求高可靠度、型態多變、市場具長期穩定需求的利基型產品，結合研發生產軟硬結合版、多層板與焊接組裝產品、研發能量每月可達400件樣品的自身優勢，今年起成為美國知名醫療器材商合作夥伴，研發的產品包括醫療平板、醫療級電腦、超音波探測棒、新冠肺炎檢測儀器等，已有部分陸續開始量產。

同時，電商、物聯網、AI應用未隨防疫措施鬆綁而退燒，通訊設備的訊號傳輸追求高頻、低耗損，帶動多層軟板市場需求。圓裕已取得各項可塑性液晶高分子（LCP）基材耐燃UL認證，正研發使用在高頻傳輸軟板，可望應用於20G以上的高頻訊號傳輸。