大陸A股三大指數10日集體開低，滬指開盤報3,031.69點，下跌0.54％。深成指開盤報10,964.94點，下跌0.82％。創業板指開盤報2,380.23點，跌0.80％。稍後，深成指、創業板指、滬深300指數均跌超1％，滬指跌0.7％，上證50指數跌0.9％。

新浪財經報導，10日A股盤面上，供銷社概念、新冠藥物、中藥、商業百貨等類股漲幅靠前。

蘋果供應鏈業者歌爾股份開盤繼續跌停，8日晚間，歌爾股份突然發布風險提示性公告稱，公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智慧聲學耳機產品，目前與該客戶的其他產品專案合作正常。歌爾股份預計，本次業務變動將影響2022年度營業收入不超過人民幣33億元。市場風傳該大客戶為美國蘋果公司。

另外，香港恒生指數開盤報16,138.22點，跌1.35％，恒生科技指數跌2.39％。其中，舜宇光學跌超6％，騰訊、阿里巴巴跌超3％，龍湖集團、比亞迪股份、美團下跌約3％。稍後，恒生科技指數跌幅擴大至3％。