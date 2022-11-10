搶攻春節圍爐商機，礁溪寒沐酒店自11月20日至2023年1月11日止，由館內「川薈」中餐廳推出「瑞兔豐．沐如意」年菜外賣，精選五款海陸珍餚價格自1,980元起，凡於12月31日前預訂享9折優惠，並且預訂任三款年菜，再限量加碼贈主廚製辣椒醬與三星蔥醬的「雙醬禮盒」乙組。另外，1月21日除夕夜，礁溪寒沐酒店宴會廳亦舉辦除夕圍爐宴，提供主廚創意中式美饌，每桌12,600元＋10％起，席間安排賀歲表演以及摸彩活動，有機會抽中一泊二食住宿券以及遊艇出海券，豐富好禮祝福新年開運大吉。

礁溪寒沐酒店行政副主廚郭偉鈞領軍廚藝團隊打造年節好味，貴賓可以選擇當日熱取，或是冷凍取貨再回家復熱。年菜外賣品項包含，「相思木燻燒鵝」3,680元，特選油脂均勻的宜蘭白羅曼鵝，以粵式手法烤至外層金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁。「岩鮑花椒白玉雞」3,280元，以2.2公斤的土雞與金華火腿費時燉煮，加入鮑魚、花膠、曼波魚等食材提鮮，濃郁雞湯、滿滿暖意。「花叢黑椒牛肋骨」3,280元，油脂豐富的帶骨牛小排，以大火乾煎鎖住肉汁，外層焦香搭配鮮嫩牛肉與爽脆蔬菜，奢華好味揭開幸福好年。「四川剁椒海石斑」2,080元，清甜魚肉以紅綠色剁椒提出酸辣鹹香，淋上熱油使色澤紅亮，帶來視覺及味覺的雙重饗宴。「艷紅炙燒嫩豚排」1,980元，特選肥瘦相間的豬肋排，豐富口感搭配鹹甜醬汁，吮指美味歡喜團圓好滋味。

除夕夜來寒沐歡騰過年，礁溪寒沐酒店於1月21日在3樓宴會廳舉辦「除夕圍爐宴」，6人中式桌席12,600元＋10％、10人中式桌席20,800元＋10％起，不論是大、小家庭，都能在舒適挑高6米的宴會廳中，享受豐盛佳餚。熱鬧精彩的表演包含，樂聲悠揚的「國樂女神」奏響來年新篇章，也有「魔術氣球表演」與驚艷四座的「變臉表演」，更提供豐富禮品摸彩活動，有機會抽中乘風居平假日一泊二食住宿券、紅牡蠣遊艇俱樂部4小時出海、湯屋居平假日券與MU TABLE平假日午晚餐券等豐富大獎。