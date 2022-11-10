揚秦國際企業（2755）第三季單季營收4.89億元、年增31.4％，稅後淨利0.34億元、年增183.1％，每股盈餘1.56元。前三季累計營收為13.85億元，年增22.15％，創同期歷史新高。累計稅後純益0.96億元，年增128.95％，每股純益（EPS）為4.34元，較去年同期EPS翻倍成長。

揚秦國際同時公布十月自結營收為1.61億元，年增20.7％，月增2.35％。透過前三季展店策略，十月營收續創佳績，也為第四季奠定基石。

展望後市，揚秦第四季維持強勢營運動能，旗下品牌「REAL真。烘焙坊」也於十月推出了全新店型REAL CAFE，並於桃園市風禾公園旁開設第一間北歐風格設計的門市，為消費者提供更多好食物及打卡點的新選擇，同時揚秦旗下品牌「麥味登」及「炸雞大獅」將把握第四季，繼續透過各種管道推展創業輔導並拓點展店。挹注集團營收持續仰攻。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，綜觀前三季財報，今年前三季營運表現，上半年雖受本土疫情升溫，全台確診者多點爆發的影響，但消費者都已習慣外帶與內用間的防疫措施轉換，早午餐產業受疫情影響的狀況，明顯不如去年嚴峻，以往早午餐第三季之旺季再現，也讓第三季營收創下同期歷史新高。

揚秦國際於10月19日獲頒第19屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」、旗下品牌「麥味登」亦獲得「最佳人氣品牌獎-首獎」，由副總統賴清德先生與經濟部長王美花女士親自授獎。「REAL真．烘焙坊」今年以「國產雞肉鬆餅」勇奪桃園「金牌好禮－創意賞」的殊榮。「麥味登」連續兩年與P. LEAGUE+進行異業合作，今年更強化與P.LEAGUE的連結，期待透過強強聯手，打造「好食物+運動」的life style。