台中金典酒店祭出「雙11、來金園買一送一」，至11月底「龍蝦泡飯」、「五星酸菜魚」、「金園主廚推薦手路菜」買一送一。（台中金典酒店提供／馮惠宜台中傳真）

85℃也在85 Cafe APP跨店取同步推出線上獨家優惠，中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可買2送1活動。（85℃提供／馮惠宜台中傳真）

EASY SHOP今年雙11期間祭出多款指定內衣2件只要1111元。（EASY SHOP提供／馮惠宜台中傳真）

一年一度最大特惠檔期1111購物節即將要來了，各業者摩拳擦掌蓄勢待發，不但電商激戰，台中飯店業紛紛推出買一送一優惠，連鎖咖啡店飲品優惠還可APP跨店取，而國民內衣品牌EASY SHOP祭多款內衣優惠，官網下單還有機會抽中全單免費。

台中福華大飯店的電商：饗福商城即日起至15日止，推出年節全家人最愛的鮑魚佛跳牆買一送一優惠；購買兩盒雪蛤燕窩飲贈紅包1500，破盤價格誠意十足。此外，即日起至15日止，住房推出「1111好事成雙」不含早快閃住宿優惠，下殺24折起，餐飲方面，即日起至30日止，館內的3F覓舍餐廳也提供下午茶1＋1，兩人同行一人免費活動，大搶雙11商機財。

台中金典酒店祭出「雙11、來金園買一送一」，至11月底，推出「龍蝦泡飯」、「五星酸菜魚」、「金園主廚推薦手路菜」以及多款調酒買一送一，只要於活動期間點選以上菜色及指定調酒，直接買一送一，就是要讓你省荷包大吃一頓，開開心心過個雙11。

EASY SHOP台灣國民內衣店起至14日舉辦「雙11購物節」期間祭出「鋼圈／無鋼圈」、「托高集中／顯瘦」、「大罩杯」等多種款式通通都有超優惠價，多款指定內衣2件只要1111、內褲5件1111，Audrey神級內衣廣告款更是首降5折，更狂的是活動期間只要於官網下單後登記，即有機會抽到整單免費，活動期間官網消費累計最高金額還可以直接把dyson吹風機帶回家。

85℃在11月10日展開連續兩天飲品優惠，全台門市大杯黑鑽咖啡2杯特價111元，另外在85 Cafe APP跨店取，也特別推出中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可買2送1活動，每天上午11點開賣，限量各1111組，不但可自己品嚐，也可以透過社群媒體轉贈給親朋好友一起同享。