衛福部長薛瑞元表示「害死高端的另有其人」，國民黨立委曾銘宗回應「陳時中喔？」。（圖取自國會頻道）

高端疫苗去年7月通過緊急使用授權（EUA），附帶條件為1年內檢送國內外疫苗保護效益報告。國民黨立委曾銘宗今指出，當時的附帶條件是要求高端交報告，但11月3日的審查會議，卻由疾管署提出，高端所提的內容不足以認定具保護力。衛福部長薛瑞元回應，審查EUA不是針對報告做論文審查，要求的資料不限於高端所提的資料。曾銘宗認為，疾管署不該在審查會議中提出，並指「我們想告你剛剛好而已」，薛則回應「在這裏有言論免責權，我不再回應」，曾連3次表示「你可以回應」，他則3度回「我不要」。

曾銘宗今詢問，1年內檢送國內外執行的疫苗保護效益報告，誰要交出？薛瑞元回答「高端要交出報告」。曾銘宗進一步指出，既然當時的附加條件寫的是高端要交出報告，那為什麼11月3日，卻是疾管署交報告？

「高端有交報告」，薛瑞元指出，高端的報告有4部分，第1個是在臨床單位比較醫護、行政人員2萬人的研究，隨即遭曾銘宗打斷，「為什麼疾管署說是他們寫的？」。薛瑞元說明，疾管署分析的報告是補充資料。曾銘宗批評，「學生交不出來，我幫你交？」，薛瑞元則回擊「學生也可以拿參考書啊」、「學生在寫報告的時候，當然可以有參考書」。

薛瑞元表示，疾管署沒有幫高端做報告，而是為了全民而做。但曾銘宗認為，為了全民可以，但是不能在審查EUA的場合提出。薛瑞元則說，審查EUA不是針對報告做論文審查，目的是審查高端是否有保護效益，高端有提出報告，但審查不限只有那份報告，審查委員必須全盤考慮。

曾銘宗批評衛福部違反附加條件，高端提出的資料不足以認定保護效益，疾管署分析保護效益，他沒有意見，但是不應在審查高端EUA的時候提，「我們想告你剛剛好而已」。薛瑞元則回應「我在外面有講，這裡有言論免責權，不再回應」。曾銘宗說「你可以回應」，薛瑞元稱「我不要」，2人來來回回3遍後，薛瑞元說「告已經告了，後果自行負責」，曾銘宗回嗆「你這樣講，我們加告」，薛則回應「沒有關係」，2人火藥味濃。

「衛福部為何全力護航？講一個理由」。薛瑞元說，高端是我們國產的疫苗，促進國產疫苗的發展是我們既定的政策。曾銘宗回應「部長，我贊同，但是你這樣搞，沒有按照法定程序、國際的程序會害死高端，讓高端走不出去」。薛瑞元說「害死高端的另有其人」，曾銘宗回應「陳時中喔？」，薛瑞元則表示，「委員要怎麼樣，這個你決定」。台下綠委隨即喊話「曾銘宗啦」，曾銘宗則回擊「我在質詢你少廢話」。